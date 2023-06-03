Глебов: По поводу «Спартака» ничего не слышал, не общался на эту тему

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о возможном переходе в московский «Спартак».

Ранее СМИ сообщали, что россиянин входит в шорт-лист «Спартака» на ближайшее трансферное окно.

Глебов отметил, что ничего не слышал об этой новости и ни с кем не разговаривал по этому поводу.

«Готов ли я сделать следующий шаг или хочу остаться в «Ростове»? Пока не знаю. Я игрок «Ростова», пусть это вопросы решает руководство клуба», - приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».

Контракт 23-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллионов евро.