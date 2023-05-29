Салихова заговорила строчками из песни МакSим

Ровно год назад «Спартак» завоевал Кубок России. Тот день Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна, назвала одним из самых счастливых в своей жизни. По словам Салиховой, они всем доказали, что способны побеждать и уходить красиво, оставляя после себя хорошего тренера у руля команды.

Дальше Салихова заговорила строчками из известной песни «Знаешь ли ты» певицы МакSим, популярной среди фанатов «Спартака».

«Из песни слов не выкинешь, сердце «Спартака» теперь в руках «Лукойла», не потерять им его и не сломать», - сказал Салихова, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Салихова пожелала «Спартаку» занять второе место, а в будущем не раз становиться чемпионом России.