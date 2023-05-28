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«Спартак» проводит лучшую домашнюю серию без поражений за шесть лет

28 Мая 2023 • 16:14 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Московский «Спартак» довёл свою домашнюю серию без поражений во всех турнирах до 12 матчей подряд. В первом матче воскресенья в рамках 29 тура Премьер-лиги, напомним, «красно-белые» сыграли с «Пари НН» в довольно неожиданную нулевую ничью.

Так, за текущую серию у подопечных Гильермо Абаскаля набралось семь побед и пять ничейных результатов. Как отмечает Opta Sports, это лучшая серия спартаковцев в официальных матчах с августа 2017 года. Тогда, почти шесть лет назад столичный клуб тоже провёл 12 домашних матчей подряд без поражений.

Отметим, что в 30-м туре «Спартак» сыграет завершающий матч сезона в Самаре против местных «Крыльев Советов». Игра, как и все игры финального тура, состоится в субботу, 3 июня.

О том, что происходило на футбольном поле, читайте в репортаже от нашей редакции.

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Спартак Москва
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