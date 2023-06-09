Зиньковский высказался о работе с Абаскалем

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об игре под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.

По словам Зиньковского, ему интересно работать с Абаскалем. Футболист отметил, что сейчас в «Спартаке» царит семейная атмосфера и футболисты отлично общаются со всем тренерским штабом команды.

«Работать интересно! Высокие требования. Мы искали контакт и нашли его», — приводит слова Зиньковского «Спорт-Экспресс».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» прошлым летом. Под руководством 34-летнего испанца «красно-белые» заняли третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка в 30 встречах.