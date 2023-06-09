Озбилиз: «Спартак» должен брать трофеи каждый сезон»

Бывший футболист «Спартака» Араз Озбилиз поделился ожиданиями от игры «красно-белых» в следующем сезоне.

По мнению Озбилиза, «Спартак» сможет навязать борьбу «Зениту» в споре за чемпионский титул, которым петербуржцы владеют уже на протяжении последних пяти лет.

«Огромные ожидания от «Спартака». Эта команда должна брать трофеи каждый сезон. Уверен, что в следующем розыгрыше между Москвой и Питером будет ожесточённая борьба за чемпионство и Кубок», — цитирует Озбилиза Sport24.

Напомним, по итогам завершившего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, отстав от петербуржцев на 16 очков.