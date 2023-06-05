Промес не исключил возможный переход Зиеша в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в московский клуб. Напомним, вчера, 4 июня, марокканский футболист присутствовал на церемонии вручения премии Winline Герои РПЛ.

«Может ли когда-нибудь Зиеш перейти в «Спартак»? Никогда не говори никогда!» — приводит слова Промеса «РБ Спорт».

Ранее Промес и Зиеш вместе выступали за амстердамский «Аякс». Действующий контракт марокканца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Зиеш провёл в футболке лондонского клуба 24 матча, отметившись в них тремя результативными передачами.