Агент: «Барач не будет приостанавливать контракт с «Крыльями Советов»

Стипе Лапич, агент защитника «Крыльев Советов» Матео Барача, выступающего сейчас за бельгийский «Остенде» на правах аренды, высказался о будущем хорватского футболиста.

По словам Лапича, 28-летний Барач не будет пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать своё соглашение с самарским клубом ещё на один год. Агент выразил мнение, что хорват превосходит своих конкурентов по «Крыльям Советов», поэтому обязательно будет получать игровую практику в самарской команде.

«Матео имеет действующий контракт с «Крыльями» ещё на год. Конечно, он не будет его приостанавливать. Его всё устраивает в России. Просто ездил в аренду, чтобы играть. Уверен, что он сейчас будет играть», — цитирует агента Metaratings.

В минувшем сезоне Барач провёл за «Остенде» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Хорватии в 800 тысяч евро.