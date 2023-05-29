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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин рассказал, кто завоюет серебро РПЛ

29 Мая 2023 • 15:53 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин поделился своим прогнозом на то, кто станет серебряным призёром Премьер-лиги. Перед последним туром шансы на финиш на второй позиции имеют ЦСКА (55 очков), «Спартак» (54 очка) и «Ростов» (53 очка).

«Случиться может всякое. Но у ЦСКА есть преимущество в одно очко и мне кажется, «армейцы» всё‑таки сумеют победить «Ростов» и завоевать серебро», - высказался Аршавин, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В последнем туре чемпионата России ЦСКА будет принимать «Ростов», а «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» на выезде. Матчи пройдут 3 июня. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Андрей Аршавин Ростов
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