Аршавин рассказал, кто завоюет серебро РПЛ

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин поделился своим прогнозом на то, кто станет серебряным призёром Премьер-лиги. Перед последним туром шансы на финиш на второй позиции имеют ЦСКА (55 очков), «Спартак» (54 очка) и «Ростов» (53 очка).

«Случиться может всякое. Но у ЦСКА есть преимущество в одно очко и мне кажется, «армейцы» всё‑таки сумеют победить «Ростов» и завоевать серебро», - высказался Аршавин, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В последнем туре чемпионата России ЦСКА будет принимать «Ростов», а «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» на выезде. Матчи пройдут 3 июня.

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