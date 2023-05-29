«Арсенал» вспомнил главный подвиг Аршавина в АПЛ в его день рождения

В понедельник, 29 мая, день рождения отмечает Андрей Аршавин. Экс-игроку сборной России исполнилось 42 года.

К своему бывшему футболисту обратился лондонский «Арсенал». «Канониры» в публикации в социальных сетях пожелали Аршавину хорошего дня. Клуб прикрепил видео с главным подвигом Андрея в Премьер-лиге Англии. В апреле 2009 года Аршавин забил четыре гола «Ливерпулю» на «Энфилде». Та битва завершилась с результатом 4:4.

Всего за «Арсенал» Аршавин провёл 144 официальных матча. В них россиянин забил 31 гол и отдал 46 результативных передач на партнёров.

В настоящий момент Андрей Аршавин работает в «Зените».