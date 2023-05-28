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Игроки «Спартака» пробили по воротам «Пари НН» 25 раз

28 Мая 2023 • 16:33 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Игроки московского «Спартака» в воскресном матче против нижегородского «Пари НН» (0:0) пробили по воротам своих оппонентов аж 25 раз. Однако в створ из этих ударов направились лишь два.

Как отмечает Opta Sports в своих соцсетях, чаще в этом сезоне Российской премьер-лиги футболисты «красно-белых» стреляли по воротам только в матче против «Урала» в августе прошлого года – 26 раз. Тогда, напомним, спартаковцам удалось увезти из Екатеринбурга победу с уверенным счётом – 2:0, отличились Квинси Промес и Михаил Игнатов.

Читайте подробности прошедшего матча между столичным и нижегородским клубами в нашем материале.

Также наша редакция выяснила, кто из игроков «Спартака» сегодня на поле был хуже всех.

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