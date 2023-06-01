Коновалов выделил ключевого игрока «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Коновалов высказался о хавбеке «красно-белых» Руслане Литвинове.

«Для меня одним из ведущих игроков «Спартака» является Руслан Литвинов, он парень молодой, но очень влияет на игру команды. Без него команда другая. Он выпадал на несколько игр, и было заметно его отсутствие», — цитирует Коновалова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив четыре ассиста.

«Спартак» набрал 54 очка за 29 игр и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.