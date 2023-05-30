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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов считает, что «Спартак» заслужил закончить сезон в тройке

30 Мая 2023 • 15:45 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о шансах «Спартака» на второе место в РПЛ в сезоне-2022/23.

«Думаю, «Спартак» точно будет в топ-3, но вот что касается второго места, здесь не все будет зависеть от подопечных Абаскаля. Посмотрим, как сыграет ЦСКА», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «Спартак» хорошо выглядел в первой части сезона, поэтому будет обидно, если «красно-белые» не смогут завоевать медали, команда заслужила быть в тройке.

После 29 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают третью строчку в РПЛ, отставая от идущего на втором месте ЦСКА на одно очко. В заключительном туре «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Бушманов
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