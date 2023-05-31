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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили – о сборной: «Играйте с турками»

31 Мая 2023 • 07:50 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил решение Российского футбольного союза (РФС) отменить учебно-тренировочный летний сбор национальной команды.

«Кроме Камеруна нет других стран, что ли, которые с нами дружат и не боятся играть? Ирак и Иран же с нами играли! Играйте с турками», - цитирует бывшего голкипера «Матч ТВ».

Напомним, недавно сборная России отказалась от участия в турнире среднеазиатских сборных (ЦАФА). Отметим, что почётный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение отменить летний УТС.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ссср Анзор Кавазашвили ЦАФА
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