Гаджиев рассказал, почему «Спартак» не обыграл аутсайдера РПЛ

Именитый российский тренер и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился своей точкой зрения на воскресную неудачу игроков московского «Спартака». «Красно-белые», напомним, не смогли взломать оборону «Пари НН», сыграв с командой с 14 места турнирной таблицы в нулевую ничью.

«Игроки «Спартака» просто не смогли реализовать свои моменты, а игроки «Пари НН» самоотверженно и изо всех сил держали оборону. Психологически соперники оказались в равных условиях», - заявил Гаджиев Vprognoze.ru.

Напомним, что перед 30-м туром РПЛ у команды Гильермо Абаскаля всё ещё есть шансы на серебро. Для этого «Спартаку» нужно обыгрывать в Самаре «Крылья Советов» и надеяться на осечку ЦСКА в домашней игре с «Ростовом».