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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Спартак» сам упустил серебро, теперь всё в руках ЦСКА

31 Мая 2023 • 21:23 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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03.06 17:00

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, кто станет вторым в РПЛ по итогам сезона.

«Хорошие шансы на серебро, конечно, у ЦСКА. И если прекрасно сыграют с «Ростовом», то и завершат чемпионат на втором месте, а «Спартак» - на третьем. Все в руках ЦСКА», — цитирует Булыкина Rusfootball.

Эксперт добавил, что «Спартак» сам упустил второе место, допустив осечку не только в матче с «Пари НН» (0:0), но и в других встречах.

После 29 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от ЦСКА, который идет на второй строчке, на одно очко.

3 июня пройдет заключительный тур РПЛ, в котором ЦСКА встретится с «Ростовом», а «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Дмитрий Булыкин
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