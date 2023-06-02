Ещенко: «Спартаку» надо брать свои очки, дальше всё зависит от соперников»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился комментарием о шансах «красно-белых» занять второе место в РПЛ.

«Спартаку» надо брать свои очки. Дальше все зависит от соперников. У ЦСКА на одно очко больше. Главное — выиграть свою игру. Дальше пускай мучатся другие», — заявил Ещенко «Чемпионату».

На данный момент «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка.

Встреча 30-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится завтра, 3 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.