«Спартак» интересовался колумбийским нападающим Морелосом, но решил отказаться от футболиста

«Спартак» проявлял интерес к бывшему нападающему «Рейнджерс» Альфредо Морелосу.

По информации Metaratings, 26-летний колумбиец был не против переехать в Россию, однако «Спартак» так и не сделал официального предложения о трансфере, отказавшись от Морелоса по решению спортивного департамента клуба.

В настоящий момент Морелос находится в статусе свободного агента, так как срок действия его контракта с «Рейнджерс» истёк 31 мая нынешнего года. В минувшем розыгрыше чемпионата Шотландии форвард провёл 32 матча, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 7 миллионов евро.