Гранат: «У всех равные шансы на второе место»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат ответил на вопрос о том, какой клуб станет вторым в РПЛ по итогам сезона.

«У всех равные шансы на второе место. Но преимущество ЦСКА перед «Спартаком» и «Ростовом» в том, что они ни от кого не зависят — только от себя. «Ростов» и «Спартак» же будут надеяться не только на свои результаты», — приводит слова Граната «Чемпионат».

За один тур до окончания сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. «Спартак» (54) располагается на третьей позиции, а «Ростов» (53) идет четвертым.

Последний тур РПЛ пройдет 3 июня. «Армейцы» сыграют с командой Валерия Карпина, а «красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов».