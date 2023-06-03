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«Спартак» проиграл последний матч сезона из-за слабой игры лидеров: ставим оценки игрокам Абаскаля

03 Июня 2023 • 19:37 Комментировать
Крылья Советов
1:0
Спартак Москва
окончен

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

«Спартак» закрыл сезон поражением, правда, результат этот никак на турнирный расклад не повлиял. «Красно-белые» всё равно остались на третьем месте, даже победа не подняла бы их выше. А так просто нужно забыть уже эту весну, где получалось очень мало. За последние шесть игр только одна победа и масса нереализованных возможностей.

Ну хоть порадовали «Крылья Советов», где выступает огромное количество «красно-белых» воспитанников. Но кто же из нынешних «красно-белых» сыграл слабо? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 38:62, удары по воротам – 6:17, в створ – 5:6, угловые – 5:7. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Крылья Советов1:0Спартак Москва
(1:0) Гарре Бенжамин55'  
Фролов ЕвгенийБейл ГленнГапонов ИльяСолдатенков АлександрГоршков ЮрийРассказов НиколайКостанца ФернандоБабкин Сергей 74' (Зотов Георгий ( 74') Ежов РоманГарре Бенжамин  64' 89' (Зуев Александр ( 89') Шитов Владислав  45' 74' (Витюгов Максим ( 74')
Запасные: Хлусов НикитаЗагородников АртурИванисеня ДмитрийОвсянников БогданЧиркович АлександарЦыпченко ДмитрийВеселов Даниил
Максименко АлександрДенисов Даниил  39' 46' (Тавареш Томаш ( 46') Литвинов Руслан  42'Чернов Никита  45'Хлусевич ДаниилЗобнин РоманПруцев Данил 60' (Мозес Виктор ( 60') Мартинс КристоферЗиньковский АнтонПромес КвинсиИгнатов Михаил  31' 60' (Бальде Диао Кейта ( 60'Мелёшин Павел 77')
Запасные: Зорин ДаниилМаслов ПавелШитов АнтонКлассен ЛеонНиколсон ШамарВолков МихаилРыбус МацейДжикия Георгий
03 июня. Стадион "Солидарность Арена".

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,5. Замена голкипера в последнем туре явно пошла в плюс. Максименко играл вдохновенно, ошибок не совершал, всегда был сконцентрирован. Спас после очень опасных ударов Гапонова и Бабкина, и уж никаких претензий не может получить за голевой выстрел Гарре.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 4,5. А вот центр обороны, конечно же, в голевом ударе виновен. Литвинов поздно вылетел на Гарре, именно из-под его ноги и пробил аргентинец. Да и в борьбе Руслан показал себя слабо, проиграв два эпизода из четырёх. В пассив Литвинов может записать и жёлтую карточку

НИКИТА ЧЕРНОВ – 5,5. Чернов тоже с «горчичником», но он в отличие от Литвинова взял на себя больший объём работы. Царил в воздухе, выиграв четыре эпизода из четырёх, неплохо отбирал внизу, да в целом был просто активнее Литвинова именно при прямых обязанностях – обороне собственных ворот.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 5,0. Ещё один виновник голевого прохода Гарре. Аргентинец и Даниила прошёл с помощью рикошета от его ноги, а вот дриблинг у самого Хлусевича вообще не получался. Большую часть игрового времени провёл он чужой половине поля, но ни разу не обыграл соперника за три попытки.

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ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – б/о.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,5. Насыщенный центр поля никакого преимущества «Спартаку» не дал. Пруцев получил в свой распоряжение правый полуфланг, где и запутался на пару с Денисовым. Ни одного обостряющего действия, максимум движения – минимум КПД.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 4,5. Примерно похожая ситуация у Мартинса, который в конце сезона вообще сдал. Вроде его Абаскаль вернул на любимое место центрального полузащитника, но там Кристофер будто растворяется. Бежал за Гарре, но не накрыл, постоянно выдвигался на второй темп атаки, но не бил и не обострял передачами.

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. Закрывает трио центральных полузащитников Зобнин, который на фоне остальных выделяется полезной активностью. В прессинге накрыл соперника и создал первый опасный момент в матче, хорошо двигался – постоянно был в борьбе, девять раз её выиграл. Мог забивать в концовке, но пробил во Фролова.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 6,0. Самый опасный игрок в составе «Спартака». Зиньковский успел поиграть на двух флангах, создать два опасных момента (после одного из них Игнатов пробил в штангу) и самолично пальнуть в перекладину. Неплохо Антон напряг бывших одноклубников.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,5. Игнатова в своём стиле. Сделал семь точных передач за 60 минут игрового времени, проснувшись ровно на две из них. Сначала накрутил двух защитников и не самым лучшим образом покатил на Промеса, а затем сам пальнул в штангу. Всё на этом, в следующий раз мы увидели Михаила, когда он отправлялся на замену.

КВИНСИ ПРОМЕС – 3,5. Это должно было случиться. Промес с каждым туром играл всё хуже и наконец сыграл откровенно плохо. Да, оценка занижена, но она отражает влияние Квинси на команду. Вся игра вновь была завязана на Промесе, но теперь он вообще не старался созидать, а просто губил наработанное. Отличные передачи Зобнина, Игнатова и заработанный пенальти ушли в песок.

Сегодня «Спартак» проиграл из-за Промеса. И отличной игры Евгения Фролова.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – б/о.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – б/о.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Квинси Промес
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