Адвокат Жорин: «Интерпол может объявить Промеса в международный розыск»

Российский адвокат Сергей Жорин порассуждал о дальнейших последствиях для Квинси Промеса. Напомним, что в минувший вторник форварда «Спартака» обвинили в контрабанде наркотиков.

«Если он откажется от нидерландского гражданства, его всё равно постараются привлечь к уголовной ответственности и объявить в международный розыск по линии Интерпола. Поездка в страны, сотрудничающие с организацией (а их большинство), грозит ему задержанием и дальнейшей выдачей Нидерландам», - рассказал адвокат «РБ Спорт».

Также Жорин отметил, что Промес не сможет легко и просто отказаться от гражданства Нидерландов и принять гражданство РФ.

«Это более сложная процедура, просто сказать «всё, я в домике» он не сможет. Но если он станет гражданином РФ, вопрос о его экстрадиции будет решать российский суд. Волшебного варианта выйти из ситуации у него нет», - пояснил адвокат.

Промеса обвиняют в контрабанде наркотиков