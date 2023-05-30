«Спартак» ищет нового центрального защитника: есть три варианта усиления

Накануне появилась информация, что «Спартак» ведёт поиски нового центрального защитника. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» постарается разобраться, действительно ли «красно-белым» требуется усиление на данную позицию.

Кто сейчас есть в распоряжении Гильермо Абаскаля?

Ключевой игрок центра обороны — Георгий Джикия, он же и капитан «Спартака». После отъезда во Францию Самуэля Жиго основной парой центральных защитников являются Джикия и Чернов. В первой части сезона «красно-белые» пропустили всего 18 голов в 17 турах, столько же пропущенных мячей было у ЦСКА, а лидировал по этому показателю недосягаемый «Зенит» (7 голов). Но вот прошли зимние сборы и настало возобновление чемпионата, Джикия получает травму… С отсутствием капитана в обороне «Спартака» начался хаос. Какие только варианты не пробовал Абаскаль: и Маслов, и Дуарте, и игра в три центральных защитника, где в новой роли себя попробовали Денисов и Хлусевич, но ни одна из этих идей не оправдала себя в полной мере. Однако молодой испанский специалист всё-таки нашёл решение: из опорной зоны в центр обороны был перемещён Литвинов. В защите проблем у «красно-белых» стало меньше, но от этого очень сильно пострадал атакующий потенциал команды. Литвинов был и остаётся сейчас ключевым игроком «Спартака» в центре поля, он ведёт игру, видит поле, отлично находит партнёров своими передачами и уже сделал несколько ключевых ассистов.

Подытожим: если все футболисты в строю, то основной парой защитников остаются Джикия и Чернов, но вот подменить их совсем некем. По этой причине информация о поисках «Спартаком» нового игрока выглядит логичной, однако потенциальный новичок должен либо превосходить Чернова, либо как минимум не уступать ему, чтобы он мог безболезненно подменить основного футболиста. Ведь позиция Джикии выглядит просто незыблемой, несмотря на погрешности в игре капитана.

Три кандидата на усиление позиции

В предыдущие два трансферных окна СМИ утверждали, что «Спартак» ищет центрбека в Бразилии. Согласитесь, это немного настораживает, ведь всем давно известно, что бразильцы не очень любят обороняться, и найти действительно классного центрального защитника там непросто.

Однако в этом году пока никакой более подробной информации о странах или кандидатах не поступало, поэтому попробуем найти усиление для Абаскаля в Российской премьер-лиге.

Максим Осипенко («Ростов»)

Если взять последние шесть матчей Осипенко, то в среднем за игру он совершает 1,5 отбора, блокирует 0,7 удара и делает 1,3 перехвата мяча. По статистике он выглядит намного лучше Джикии, которому всю весну испортили травмы и в целом не самая лучшая игра всего «Спартака» в обороне. У капитана «красно-белых» в последних пяти встречах 0,6 отбора, 0,2 заблокированных удара и 1,0 перехвата мяча. Его напарник Чернов совершил 1,0 отбора, блокировал 0,2 удара и успешно выполнил 1,6 перехвата, однако статистика по нему предоставляется за 8 последних матчей. По этим данным можно сказать, что Осипенко точно мог бы усилить оборону столичного клуба, но ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности в услугах 29-летнего футболиста со стороны «Зенита». Если у клуба с берегов Невы действительно есть предметный интерес к Осипенко, то «Спартаку» будет тяжело заполучить этого игрока.

Иван Кузьмичёв («Локомотив»)

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Ещё один неплохой вариант для «Спартака». 22-летний Кузьмичёв проводит достаточно стабильный сезон, несмотря на все проблемы «Локомотива» в первой части. Если взять его статистику за весь сезон, то в среднем за один матч он совершает 1,4 отбора, блокирует 0,8 удара и перехватывает 1,9 передачи. Однако у него есть склонность к выносу мяча из штрафной, за игру он выбивает снаряд 3,2 раза. Достаточно высокий показатель, если учесть, что «красно-белые» всегда стараются выходить со своей половины поля короткими передачами. В любом случае «Спартаку» будет тяжело осуществить такой трансфер, ведь вряд ли «Локомотив» отпустит своего футболиста за небольшие деньги.

Роман Евгеньев («Крылья Советов»)

У Евгеньева статистика хуже, чем у вышеперечисленных футболистов. Однако он является перспективным игроком, хоть пока и не отличается стабильностью. Евгеньев может провести отличный матч на оценку 7,8, как это было в игре с «Химками», а следующую встречу может провалить. Например, такое случалось в недавних матчах с «Факелом», «Пари НН», «Динамо» и «Зенитом» (5,8 — худшая его игра в сезоне).

Мало шансов на то, что «Спартак» может подписать кого-то из вышеперечисленных игроков. Скорее всего, «красно-белые» будут искать усиление где-то за рубежом, но нельзя исключать никаких вариантов, ведь после явных ошибок с подписанием Алексиса Дуарте и Михи Мевля боссы столичного клуба будут более тщательно изучать все потенциальные кандидатуры. При этом кажется, что пополнение состава «Спартака» новым центральным защитником просто неизбежно, ведь он очень необходим команде для борьбы за самые высокие позиции в новом сезоне.

Дмитрий Миляев