19-летний центральный полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, который нынешний сезон провел в аренде в самарских «Крыльях Советов», принял решение продолжить карьеру в московском «Локомотиве», об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, столичный активирует опцию выкупа за 200 миллионов рублей.

Действующий контракт Коваленко с сочинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнерам по команде.