Президент «Торпедо» рассказал, останется ли Клотет в клубе

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин высказался о работе главного тренера команды Жозепе Клотете.

«Не стал ли я сомневаться в Клотете? Нет. Команда потерпела семь поражений подряд, но, во-первых, все матчи были разными. Во-вторых, мы же видим работу, которая происходит семь дней в неделю. И принимаем решение на основе этого», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

Функционер отметил, что Клотет точно продолжит работать с «Торпедо», у команды уже запланированы сборы.

Напомним, столичный клуб уже досрочно вылетел из элитного дивизиона и следующий сезон проведет в Первой лиге.