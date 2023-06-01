Салтыков: «Дзюба — большой пример для каждого»

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

18-летний Салтыков назвал Дзюбу уникальным футболистом, отметив, что его появление в команде очень помогло «Локомотиву» во второй части нынешнего сезона.

«Он пришёл в команду, которая была в зоне стыков. Сейчас он с ней поднялся и обезопасил её. Он забивает, отдаёт, всё цепляет, бьётся за каждый мяч. Это большой пример для каждого», — цитирует Салтыкова «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» минувшей зимой. За «красно-зелёных» 34-летний нападающий успел провести 12 матчей, забить восемь голов и отдать пять результативных передач.

После 29 туров РПЛ «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут 3 июня против «Торпедо». Начало — в 17:00 по московскому времени.