Три матча последнего тура РПЛ пройдут без ВАР – названа причина

Российский футбольный союз опубликовал информацию о судейских назначениях на матчи 30-го тура чемпионата. Сразу три поединка заключительного игрового дня пройдут без использования системы ВАР. Речь идёт о матчах «Локомотив» - «Торпедо», «Оренбург» - «Динамо» и «Урал» - «Сочи».

РФС дал комментарий по поводу проведения игр без видеоассистентов.

«В связи с подготовкой оборудования ВАР-центра к стыковым играм между командами РПЛ и ФНЛ, на стадионах, где ранее не использовалась система, несколько игр 30-го тура пройдут без использования системы ВАР», - говорится в сообщении.

Отметим, что все игры последнего тура Премьер-лиги стартуют 3 июня в 17:00 по московскому времени.

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