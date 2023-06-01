Кухарчук высказался о работе с Клотетом

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук дал комментарий по поводу работы с Жозепом Клотетом.

«При Клотете всё поменялось, конечно. У каждого тренера свои методы и стиль работы. Могу сказать за себя, что как профессиональный футболист не позволяю себе эмоционально реагировать на такие изменения в клубе. Стараюсь просто работать», - сказал Кухарчук, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Также Кухарчук назвал итоги сезона для «Торпедо» неудовлетворительными, учитывая вылет команды из топ-дивизиона.

Жозеп Клотет принял «Торпедо» в конце марта. С тех пор команда провела девять матчей, в которых отпраздновала одну победу и потерпела восемь поражений.

В заключительном туре Премьер-лиги «Торпедо» сыграет против «Локомотива» на поле соперника. Игра пройдёт 3 июня.