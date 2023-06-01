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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кухарчук высказался о работе с Клотетом

01 Июня 2023 • 19:04 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук дал комментарий по поводу работы с Жозепом Клотетом.

«При Клотете всё поменялось, конечно. У каждого тренера свои методы и стиль работы. Могу сказать за себя, что как профессиональный футболист не позволяю себе эмоционально реагировать на такие изменения в клубе. Стараюсь просто работать», - сказал Кухарчук, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Также Кухарчук назвал итоги сезона для «Торпедо» неудовлетворительными, учитывая вылет команды из топ-дивизиона.

Жозеп Клотет принял «Торпедо» в конце марта. С тех пор команда провела девять матчей, в которых отпраздновала одну победу и потерпела восемь поражений.

В заключительном туре Премьер-лиги «Торпедо» сыграет против «Локомотива» на поле соперника. Игра пройдёт 3 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Кухарчук Жозеп Клотет
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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