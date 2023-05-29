Лепёхин прокомментировал слухи про переход Пиняева в «Зенит»

Константин Лепёхин, бывший футболист «Зенита», поделился своими взглядами относительно потенциального трансфера хавбека Сергея Пиняева из «Локомотива» в ряды петербургской команды.

По словам Лепёхина, Пиняев является одним из лучших молодых футболистов в России, поэтому неудивительно, что «Зенит» в нем заинтересован. Однако он отмечает, что готовность Сергея играть в «Зените» зависит не только от самого футболиста, но и от тренера.

«Если предложений из-за рубежа нет, то «Зенит» — лучший вариант для Пиняева», – заявил Лепёхин «Чемпионату».

В сезоне 2022/23 Пиняев сыграл 26 матчей, в которых отметился 5 голами и 3 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 7 миллионов евро.