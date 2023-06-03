Дзюба – в основе «Локомотива» на дерби с «Торпедо»

В последнем туре чемпионата России пройдёт московское дерби между «Локомотивом» и «Торпедо». Главный тренер «железнодорожников» Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Митай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

Матч между «Локомотивом» и «Торпедо» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Не пропустите!

Отметим, что «Торпедо» уже никуда не денется с последнего места в таблице РПЛ.