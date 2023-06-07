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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Торпедо» оценил уровень судейства в РПЛ

07 Июня 2023 • 20:32 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Торпедо Москва
окончен

Президент столичного «Торпедо» Ярослав Савин высказался об уровне судейства в матчах Российской премьер-лиги.

«Мы постоянно на связи с Каманцевым и судейским корпусом. Мы всегда в курсе о работе судей. Но есть арбитры, которые не дотягивают до уровня РПЛ, делают странные ошибки. Есть вопросы по поводу того, как такие судьи могут принимать участие в РПЛ, если они просто не могут обеспечить нормальное судейство», — заявил руководитель «автозаводцев» в интервью изданию Sport24.

По его мнению, в судейской обойме есть несколько некомпетентных арбитров, которые могут испугаться в матчах серьёзного уровня. Савин отметил при этом, что в России имеется немалое число качественных специалистов.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Торпедо» финишировало на последнем месте в турнирной таблице РПЛ и вылетело в Первую лигу.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ярослав Савин
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