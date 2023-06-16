В «Локомотиве» рассказали, при каком условии отпустят Баринова в другой клуб

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных не исключил возможный уход из клуба полузащитника Дмитрия Баринова.

Нагорных отметил, что для продажи Баринова «Локомотиву» должно поступить интересное с финансовой точки зрения предложение.

«В нашем клубе придерживаются следующего подхода: если существует интересное и адекватное с финансовой точки зрение предложение, то специально «Локомотив» никого удерживать не станет. Мы хотим, чтобы наши игроки развивались, попробовали себя в разном футболе», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «железнодорожников» 34 матча, забил два гола и отдал шесть результативных передач.