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Тикнизян — о Дзюбе: «Человек очень харизматичный и красноречивый»

15 Июня 2023 • 11:14 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Торпедо Москва
окончен

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о влиянии своего одноклубника Артёма Дзюбы на атмосферу в команде.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале текущего года. По словам Тикнизяна, нападающий часто шутит и создаёт позитивную атмосферу в коллективе.  

«Человек очень харизматичный и красноречивый. Иногда он говорит какие-то глупости, которые вообще не соответствуют реальности. Но это смешно! Артём создаёт позитивную атмосферу, что очень сильно влияет на тренировочный процесс», — приводит слова Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

Также Тикнизян отметил, что новобранец очень полезен «Локомотиву» и на футбольном поле. По мнению защитника, именно благодаря Дзюбе «железнодорожники» удачно выступили в весенней части прошлого сезона

В минувшем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Наир Тикнизян
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