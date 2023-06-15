Тикнизян — о Дзюбе: «Человек очень харизматичный и красноречивый»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о влиянии своего одноклубника Артёма Дзюбы на атмосферу в команде.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале текущего года. По словам Тикнизяна, нападающий часто шутит и создаёт позитивную атмосферу в коллективе.

«Человек очень харизматичный и красноречивый. Иногда он говорит какие-то глупости, которые вообще не соответствуют реальности. Но это смешно! Артём создаёт позитивную атмосферу, что очень сильно влияет на тренировочный процесс», — приводит слова Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

Также Тикнизян отметил, что новобранец очень полезен «Локомотиву» и на футбольном поле. По мнению защитника, именно благодаря Дзюбе «железнодорожники» удачно выступили в весенней части прошлого сезона

В минувшем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.