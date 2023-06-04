В «Локомотиве» высказались о будущем Игоря Смольникова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем защитника «железнодорожников» Игоря Смольникова, чей контракт с клубом рассчитан до конца текущего месяца.

Напомним, 34-летний Смольников перешёл в «Локомотив» минувшей зимой из «Торпедо». В футболке московского клуба защитник успел провести девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

«Сейчас мы не будем анонсировать. Игорю громадное спасибо. Он присоединился к нам в сложной ситуации. Его уникальные качества футболиста очень нам помогли на этом важном отрезке в жизни клуба», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

По итогам завершившегося вчера, 3 июня, розыгрыша РПЛ «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. В Кубке России «железнодорожники» сумели дойти до 1/4 финала Пути регионов, где уступили тольяттинскому «Акрону» (1:1, 6:7 — пен).