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Агент Раконьяца: «Марко точно не останется в «Црвене Звезде»

16 Июня 2023 • 16:23 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Торпедо Москва
окончен

Игор Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, выступающего сейчас за «Црвену Звезду» на правах аренды, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что сербский клуб, скорее всего, не станет выкупать 23-летнего черногорца.

«Марко точно не останется в «Црвене Звезде». Где он продолжит карьеру? У него действующий контракт с «Локомотивом», в данный момент мы ищем решение», — цитирует Глушевича «РБ Спорт».

За «Црвену Звезду» Раконьяц успел провести 17 матчей, забить пять голов и отдать две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Црвена Звезда Игор Глушевич Марко Раконьяц
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