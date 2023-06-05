Белоус: «В следующем году «Локомотив» поборется за медали, но нужно усиление»

Известный функционер Юрий Белоус поделился мнением о выступлениях «Локомотива» в завершившемся сезоне.

Белоус похвалил «железнодорожников» за весеннюю часть сезона-2022/2023, отметив, что в следующем году «Локомотив» сможет побороться за призовые места.

«Сезон «Локомотива» надо делить на до прихода Галактионова и после. Вторую часть сезона команда провела очень хорошо. Я бы ещё отметил приход Нагорных.

Думаю, в следующем году команда поборется за медали, но нужно обязательно усиление в каждую линию», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах.