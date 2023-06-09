Тарасов рассказал, как Сёмин отстранил его от тренировок за драку

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов вспомнил эпизод из периода выступлений за «железнодорожников» под управлением Юрия Сёмина.

«Он меня один раз отстранил от тренировок в 2011 году за драку. Мы подрались с бразильцем Шарлесом, Юрий Павлович разогнал нас по разным углам поля и заставил бегать по кругу. Мы побежали, встретились в середине и опять подрались. И тогда он нас отстранил», — вспомнил экс-полузащитник «Локомотива» в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Тарасов отказался называть лучшего тренера Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне, отметив, что для него лучшим наставником по-прежнему является именно Юрий Сёмин.

Напомним, что Юрий Павлович Сёмин во главе «Локомотива» суммарно выиграл три чемпионских титула чемпионата и шесть золотых медалей Кубка России.