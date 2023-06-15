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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тикнизян: «Галактионов — это человек, за которого хочется биться»

15 Июня 2023 • 09:16 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Торпедо Москва
окончен

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о главном тренере московской команды Михаиле Галактионове.

24-летний футболист рассказал о поддержке со стороны наставника «железнодорожников», которая помогла Тикнизяну справиться с психологическими трудностями.  

«Перед игрой с «Факелом» у меня были небольшие проблемы с психологическим состоянием. Галактионов вызвал меня пообщаться. Он услышал мою позицию, сказал своё видение этой ситуации. Он из тех людей, кто понимает, что всё в этой жизни состоит из мелочей. Галактионов — это человек, за которого хочется биться», — приводит слова Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

Напомним, Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре прошлого года, перейдя из «Пари НН». По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «железнодорожники» заняли восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов Наир Тикнизян
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