Тикнизян: «Галактионов — это человек, за которого хочется биться»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о главном тренере московской команды Михаиле Галактионове.

24-летний футболист рассказал о поддержке со стороны наставника «железнодорожников», которая помогла Тикнизяну справиться с психологическими трудностями.

«Перед игрой с «Факелом» у меня были небольшие проблемы с психологическим состоянием. Галактионов вызвал меня пообщаться. Он услышал мою позицию, сказал своё видение этой ситуации. Он из тех людей, кто понимает, что всё в этой жизни состоит из мелочей. Галактионов — это человек, за которого хочется биться», — приводит слова Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

Напомним, Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре прошлого года, перейдя из «Пари НН». По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «железнодорожники» заняли восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 турах.