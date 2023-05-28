Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не намерен покидать столичный клуб.

Как стало известно телеграм-каналу «Инсайды от Карпа», 22-летний француз не думает о возможном уходе из стана «железнодорожников» предстоящим летом.

Источник отмечает, что представители Изидора не ведут поиски новой команды для футболиста. Однако есть небольшая вероятность, что игрок все-таки покинет «Локомотив». Это может произойти в том случае, если «красно-зеленые» получат очень выгодное для себя предложение.

В нынешнем сезоне форвард забил восемь голов и записал на свой счет пять результативных передач в 22 матчах во всех турнирах.