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В «Торпедо» рассказали, почему решили сохранить Клотета

27 Мая 2023 • 19:49 Комментировать
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Ярослав Савин, занимающий пост президента столичного «Торпедо», кратко прокомментировал продолжение сотрудничества с испанским специалистом Жозепом Клотетом. Напомним, что иностранец будет руководить командой в следующем сезоне в рамках Первой лиги.

«Он заслужил остаться своим профессионализмом и работой. Журналисты с болельщиками видят только то, что происходит на поле. Мы видим, что происходит каждый день и семь дней в неделю», - рассказал Савин «Матч ТВ».

Напомним, что Жозеп Клотет сменил Андрея Талалаева на посту главного тренера «Торпедо» в минувшем марте. При испанце «автозаводцы» лишь один раз одержали успех в матче РПЛ – это случилось в начале апреля в игре против «Факела» (2:0).

Клотет анонсировал большие изменения в «Торпедо»

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ярослав Савин Жозеп Клотет
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