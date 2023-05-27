В «Торпедо» рассказали, почему решили сохранить Клотета

Ярослав Савин, занимающий пост президента столичного «Торпедо», кратко прокомментировал продолжение сотрудничества с испанским специалистом Жозепом Клотетом. Напомним, что иностранец будет руководить командой в следующем сезоне в рамках Первой лиги.

«Он заслужил остаться своим профессионализмом и работой. Журналисты с болельщиками видят только то, что происходит на поле. Мы видим, что происходит каждый день и семь дней в неделю», - рассказал Савин «Матч ТВ».

Напомним, что Жозеп Клотет сменил Андрея Талалаева на посту главного тренера «Торпедо» в минувшем марте. При испанце «автозаводцы» лишь один раз одержали успех в матче РПЛ – это случилось в начале апреля в игре против «Факела» (2:0).

Клотет анонсировал большие изменения в «Торпедо»