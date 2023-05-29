Булыкин: «Если «Зенит» предложит Пиняеву зарплату, как у Криштиану Роналду в Саудовской Аравии, то пойдёт туда без чемодана»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, что нападающий «железнодорожников» Сергей Пиняев мог бы перейти в «Зенит» в случае поступления выгодного предложения.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб проявляет интерес к 18-летнему футболисту, однако сам Пиняев хотел бы продолжить карьеру в Европе.

«Думаю, что после «Локомотива» Пиняев захочет за границу. Нет смысла что-то менять, но если «Зенит» предложит ему зарплату, как у Криштиану Роналду в Саудовской Аравии, то пойдёт туда без чемодана», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Напомним, Пиняев перешёл в «Локомотив» минувшей зимой из «Крылья Советов». За «железнодорожников» молодой футболист успел провести 11 матчей и забить один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7 миллионов евро.