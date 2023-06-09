Сенников: «Торпедо» и «Химки» разочаровали, они не составили никакой конкуренции»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о выступлениях «Торпедо» и «Химок» в завершившемся сезоне.

Оба клуба не смогли сохранить прописку в РПЛ, напрямую вылетев в Первую лигу. Сенников выразил разочарование в связи с тем, что «Химки» и «Торпедо» не смогли составить никакой конкуренции другим командам в борьбе за выживание.

«В этом сезоне разочаровали «Торпедо» и «Химки». Было заранее очевидно, что они совершенно заслуженно вылетят», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Напомним, что «Торпедо» завершило сезон на последнем 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Химки» же расположились на одну строчку выше, опередив «автозаводцев» на пять очков.