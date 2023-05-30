Булыкин: «Локомотив» стал боеспособным коллективом»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы «железнодорожников» в новом сезоне РПЛ.

«Локомотив» стал боеспособным коллективом. В следующем сезоне они могут бороться за медали даже с нынешним составом», — приводит слова Булыкина Sport24.

Эксперт признался, что его приятно удивила работа Михаила Галактионова, а также трансферы, которые были оформлены зимой.

После 29 туров «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка.

В последнем туре нынешнего сезона «красно-зеленые» сыграют с «Торпедо».