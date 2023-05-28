«Локомотив» забивает в 14 матчах РПЛ подряд, это лучшая голевая серия клуба за 10 лет

Московский «Локомотив» в воскресенье вечером обыграл столичное «Динамо» на «ВТБ Арене» - 4:2. Таким образом, игроки «железнодорожников» забивают уже в 14 матчах Премьер-лиги подряд.

Как отмечает Opta Sports, это лучшая голевая серия клуба за 10 лет. В сентябре 2013 года была зафиксирована голевая серия «Локо», состоящая из 15 матчей подряд в рамках российского национального первенства.

Напомним, что благодаря уверенной победе в дерби теперь «Локомотив» набрал 42 очка и укрепился на девятом месте в турнирной таблице. А о том, что произошло на футбольном поле, а не в таблице команд чемпионата России, читайте в нашем материале.