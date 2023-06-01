Полузащитник «Торпедо» Рязанцев: «Пока не думаю о завершении карьеры»

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о возможном завершении карьеры.

Недавно 36-летний футболист продлил контракт со столичным клубом на один сезон и пока не хочет говорить о завершении карьеры, предлагая вернуться к этому вопросу через год.

«Пока не думаю о завершении карьеры. Готов ли завершить карьеру в «Торпедо»? Давайте всё постепенно решим», - приводит слова Рязанцева ТАСС.

Напомним, что Рязанцев выступает за «Торпедо», которое по итогам нынешнего сезона отправится в Первую лигу, с 2019 года.

В текущем сезоне он принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.