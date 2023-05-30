«Торпедо» объявило о продлении контракта с Рязанцевым

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев подписал новый трудовой договор со столичным клубом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «автозаводцев». Контракт с 36-летним хавбеком был продлен до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Рязанцев провел 18 матчей с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, «Торпедо» досрочно вылетело из Российской премьер-лиги и проведет новый сезон во втором по силе дивизионе.

В заключительном туре чемпионата России «автозаводцы» сыграют с «Локомотивом», встреча состоится 3 июня в 17:00 по мск.