Булыкин: «Назову Дзюбу прорывом сезона»

Бывший форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин полагает, что главным открытием подходящего к концу сезона Российской премьер-лиги является Арётм Дзюба. 34-летний форвард «Локо», напомним, перебрался в Москву лишь в феврале 2023 года и сыграл огромную роль в прогрессе «железнодорожников» весной.

«Конечно, это Дзюба, он после годового простоя пришел и сразу забивает, помог команде не вылететь, влился в коллектив. Назову его прорывом сезона, такого от него никто не ждал», - признался Булыкин порталу «Спорт день за днём».

Напомним, что одной из главных новостей российского футбола на прошлой неделе стал новый контракт Дзюбы с «Локомотивом» - его стороны подписали по формуле «1+1».

Всего Дзюба оформил за 10 матчей в РПЛ восемь голов и пять голевых передач.

Ранее Булыкин высказался о главном игроке-разочаровании сезона.