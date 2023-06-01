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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Торпедо» Кожемякин: «Допускаю, что останусь в РПЛ в следующем сезоне»

01 Июня 2023 • 13:16 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Защитник «Торпедо» Олег Кожемякин высказался о своём будущем.

Напомним, что по итогам нынешнего сезона «автозаводцы» вылетели в Первую лигу. Кожемякин не стал исключать своего возможного перехода в один из клубов РПЛ.

«Впереди последняя игра текущего сезона — после этого сядем и обсудим ситуацию с людьми, которые меня представляют. Надеюсь, что предложения от клубов РПЛ будут. Любой футболист, у которого есть амбиции и стремления, идёт только вперед», — приводит слова Кожемякина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний защитник провёл за «Торпедо» 33 матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Кожемякина в 600 тысяч евро.

Свой заключительный матч в нынешнем розыгрыше чемпионата России «автозаводцы» проведут 3 июня против «Локомотива». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Олег Кожемякин
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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