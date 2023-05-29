В «Локомотиве» подтвердили интерес к Салтыкову

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал об интересе московского клуба к полузащитнику «Крыльев Советов» Никите Салтыкову.

Ранее в пресс-службе «Локомотива» отказались комментировать информацию о возможном выкупе 18-летнего футболиста. Ульянов также не стал раскрывать подробности возможной сделки, отметив лишь, что интерес к Салтыкову действительно есть.

«Салтыков — перспективный футболист, поэтому мы за ним наблюдаем. Отправится на сборы или нет — будем решать уже после сезона», — цитирует Ульянова «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент полузащитник выступает за «Акрон» на правах аренды. В составе команды из Тольятти Салтыков успел провести 16 матчей, забить один гол и отдать две результативные передачи.