Кутепов покинет «Торпедо» по окончании сезона

Ярослав Савин, президент московского «Торпедо», заявил, что центральный экс-защитник сборной России Илья Кутепов покинет состав «автозаводцев». Таким образом, он не будет играть за этот столичный клуб в Первой лиге.

«Кутепов не останется в команде в любом случае, у него контракт был только на этот сезон», - заявил Савин «Матч ТВ».

Напомним, что ранее весной Жозеп Клотет, главный тренер «Торпедо» отстранил Кутепова от тренировок с командой вместе с ещё двумя игроками. Всего у 29-летнего защитника 14 матчей за основную команду в РПЛ и Кубке России, в которых он не отмечался результативными действиями.

Кутепов перебрался в «Торпедо» из «Спартака» в качестве свободного агента летом 2022 года.