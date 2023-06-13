Булыкин — о возможном переходе Тикнизяна в «Реал Сосьедад»: «Если зовут поиграть в зарубежные чемпионаты, то нужно соглашаться»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в испанский «Реал Сосьедад».

По мнению эксперта, переход в Европу пойдёт 24-летнему футболисту на пользу, так как он не только сможет выступать в еврокубках, но и получит опыт проживания в непривычных для себя условиях.

«Если сейчас кого-то зовут поиграть в зарубежные чемпионаты, то нужно соглашаться. Во-первых, это совершенно другой уровень, во-вторых — будет опыт игры в еврокубках, если, конечно, речь о ведущих клубах своих лиг. А в-третьих, пожить в других условиях», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Действующий контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «железнодорожников» 37 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.