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В «Торпедо» высказались о будущем Стефановича

02 Июня 2023 • 11:47 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о возможном уходе из клуба нападающего Ильи Стефановича.

По словам Савина, в настоящий момент возможный трансфер Стефановича «Торпедо» ни с кем не обсуждает. Президент назвал 26-летнего футболиста порядочным человеком, который полностью выкладывается на тренировках и в играх ради своей нынешней команды.  

«У Ильи Стефановича действующий контракт, он будет его выполнять — никаких других разговоров не было. Возможно, предложения по нему появятся, но мы ничего не обсуждали», — цитирует Савина «РБ Спорт».

Действующий контракт Стефановича с «Торпедо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 600 тысяч евро.

В текущем сезоне Стефанович провёл за «Торпедо» 13 матчей и забил четыре гола.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Стефанович Ярослав Савин
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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