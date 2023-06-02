В «Торпедо» высказались о будущем Стефановича

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о возможном уходе из клуба нападающего Ильи Стефановича.

По словам Савина, в настоящий момент возможный трансфер Стефановича «Торпедо» ни с кем не обсуждает. Президент назвал 26-летнего футболиста порядочным человеком, который полностью выкладывается на тренировках и в играх ради своей нынешней команды.

«У Ильи Стефановича действующий контракт, он будет его выполнять — никаких других разговоров не было. Возможно, предложения по нему появятся, но мы ничего не обсуждали», — цитирует Савина «РБ Спорт».

Действующий контракт Стефановича с «Торпедо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 600 тысяч евро.

В текущем сезоне Стефанович провёл за «Торпедо» 13 матчей и забил четыре гола.